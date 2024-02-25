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Ekonomi

İmamoğlu'nun ''davet'' açıklamasına Bakan Uraloğlu'ndan cevap

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, 'İstanbul'un ulaşım ağı güçleniyor. 8.3 km'lik hattı hizmete sunacağız' dedi. Uraloğlu, İmamoğlu hakkındaki davet sorusuna 'Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, hangi sırada konuşacak bizim derdimiz o değil. Derdimiz, İstanbul'a hizmet etmek olmalı' cevabını verdi.

25 Şubat 2024 Pazar 14:06 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''davet'' açıklamasına Bakan Uraloğlu'ndan cevap
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkdir Uraloğlu, Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni Yedikule İstasyonu'nda tanıttı.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ni tamamladıklarını belirtti. Proje, ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkânları İstanbullularla buluşturacak. Uraloğlu, tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı buluşturan önemli bir projeyi bitirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ

İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme- Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

İŞTE 8 İSTASYON...

Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hattın gerekli iyileştirme ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul'a şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdık.

Bu proje kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan yaptık. 3 yaya üst geçidi, 22 karayolu ve yaya alt geçidi bulunan projede, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci, Cankurtaran, Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa istasyonyları bulunacak. İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkânlar da sunan hibrit karakterde yeni bir nesil ulaşım projesi oldu" dedi.

"İSTANBUL'U MODERN RAYLI SİSTEM AĞLARIYLA DONATIYORUZ"

Uraloğlu, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak öncülük edilen tüm proje ve yatırımların çevre hassasiyetiyle yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

  • Bakan Uraloğlu
  • Sirkeci
  • Kazlıçeşme

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