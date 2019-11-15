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İmamoğlu’nun iptal ettiği projeyi bakanlık yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘bu bir israftır’ denilerek iptal edilen Silahtarağa ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ bakanlık tarafından yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair kritik açıklamalara bulundu.

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Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Temel Atmama’ töreni düzenleyerek iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesiyle ilgili olarak, “Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp ‘Bu israf projesidir’ gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara’ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç’in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız” diye konuştu. 

DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Kentsel dönüşüm ile ilgili de konuşan Kurum şunları söyledi: “1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk. Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50’ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz.”

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