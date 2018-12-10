İmar affı barışı hesaplama Resmi Gazete son dakika İmar barışı E Devlet başvurusu son gün ne zaman? İmar affı barışı başvuruları ne zaman bitecek? İmar barışı affı hesaplama kayıt bedeli ne kadar? İmar affı barışı hangi yapıları kapsıyor? sorularına yanıt aranıyor. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen 'İmar Barışı' düzenlemesine başvurular devam ediyor. 2018 İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi olmayan taşınmazları için başvuruda bulunan binlerce kişi, çeşitli nedenlerle kaydı bulunmayan yapılarını resmiyete kavuşturdu. İmar barışı başvuruları 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı açıklanmıştı. İmar affı barışı hesaplama son dakika başvuru süreci ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Resmi Gazete’de Çevreyi korumaya yönelik kanun yayımlandı.1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni imar planlarında, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması zorunlu oldu. Topoğrafya ve arazi eğimi nedeni ile bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

İMAR AFFI BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İmar Barışı için başvuru süreci ise devam ediyor. 2018 İmar Barışı başvurusu için süreç kaldığı yerden devam ediyor On binlerce kişinin müracaatta bulunduğu İmar Barışı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Kurum şunları kaydetti:

Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vatandaşlarımızın en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmaları gerekiyor.



2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı ve bu hak sahibi vatandaşlarımız tapularına kavuştu.



Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira. Bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediliyor.

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yer almıştı. Bu gelişmenin ardından, İmar Barışı için son tarihin ne zaman olduğu merak konusu oldu. İşte, İmar Barışı ya da bir diğer ifadeyle İmar Affına ilişkin tüm ayrıntılar...



Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda. Öte yandan, İmar Barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

31 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan başvuru sürecinde, bu imkandan yararlanmak isteyen yapı sahipleri aşağıdaki adımları izleyecek.



E DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Başvuruda bulunmak için öncelikle e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı ile Giriş sistemlerinden birisine sahip olmak gerekmektedir.



Bu hizmeti kullanarak dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenecektir. İşleme alınan başvurularınıza ait ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli bu hizmet içerisinde görüntülenecektir.



1-E-Devlet'e girdikten sonra kullanmanız gereken hizmetin adı “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması”dır.



2-Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, imar kurallarına aykırı yapılarınız için gerçekleştirdiğiniz ve işleme alınan kayıt başvurularınız görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için ekranda yer alan "Yeni Başvuru" düğmesine tıklayınız.

3-“Yeni Başvuru” düğmesine tıkladığınızda Bilgilendirme ve Onay ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ifadesini işaretledikten sonra “Devam Et” düğmesine tıklayınız.

4-Bu aşamada müracaat sahibine ait bilgiler ekranını doldurunuz. Aykırılığın Kapsamı alanında “Bağımsız Bölüm” veya “Yapının Tamamı” seçilmesi halinde “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” alanı açılacaktır. Aykırılığın kapsamı bağımsız bölüm olsa bile, bu alanda yapının tamamının kullanım amacını seçiniz.

5- Müracaat Sahibine Ait Bilgiler ekranında yapılan seçime göre, Yapıya Ait Bilgiler ekranındaki form değişecektir. Oluşabilecek tüm durumlar için açılacak olan formlar aşağıda anlatılmıştır. Bu ekranda ilgili formu doldurup “Devam Et” düğmesine tıklayınız.



Durum 1: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 2: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 3: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 4: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 5: Aykırılığın kapsamı “Güneş Enerjisi Santralleri (GES)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



6- Bu ekranda, doldurduğunuz başvuru bilgileri görüntülenir. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde değişiklik yapmak için sayfanın en altında yer alan "Düzenle" düğmesine tıklayınız. “Düzenle” düğmesine tıklarsanız, “2. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler” ekranına geri dönersiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için de sayfanın en altında yer alan "Başvur" düğmesine tıklayınız. “Başvur” düğmesine tıkladığınızda İşlem Sonucu ekranı açılacaktır.



Ön İzleme ekranında “Başvur” düğmesine tıklandığında İşlem Sonucu ekranı açılacaktır. Bu aşamadan sonra başvurunuz sıraya alınacaktır. Başvurunuzun durumu, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla gönderilecek; başvurunuz işleme alındıktan sonra “Başvurularım” sayfasında görüntülenecektir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

7- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Onayla” bağlantısına tıkladığınızda, Onay Ekranı açılacaktır.



8-Bu ekranda bilgileri görüntülenen başvurunuzu onaylamak için sayfanın en altında yer alan "Başvurumu Onayla" düğmesine tıklayınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, beyanınız üzerine hesaplanmış olan ödeme miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.



9- Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir.



10- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Güncelle” bağlantısına tıkladığınızda başvuru formu açılacaktır.



11- Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “İptal Et” bağlantısına tıkladığınızda İptal Onayı ekranı açılacaktır.



Detay ekranında yazdır bölümüne tıklayarak belgenin çıktısını alabilirsiniz.





İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?



Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.



KAYIT BEDELİ NE KADAR?



Başvurularının 8 Haziran'da başladığı imar barışı için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.



Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.