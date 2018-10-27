İmar affı barışı son dakika başvuru süresi uzatıldı mı? İmar affı barışı başvuruları ne zaman sona erecek? EDevlet İmar barışı başvurusu nasıl yapılacak? Kimler imar affı barışı başvurusu yapabilir? İmar barışı hesaplama nasıl yapılır? İmar barışı başvuru şartları neler? İmar Barışı nedir? İmar affı barışı için gerekli evraklar neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre 31 Ekim'de süresi dolacak 'İmar Barışı'nın 31 Aralık tarihine kadar uzatılması planlanıyor. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "(İmar barışında başvuru süresi) 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz." dedi. Mayıs ayında TBMM'de kabul edilerek kısa bir süre sonra yasalaşan imar barışı Türkiye'deki 12-13 milyon tapusuz ve imara uygun olmayan yapıyla ilgili 'yapı kayıt belgesi' verilmesini daha sonra da bu belgenin tapuya dönüştürülmesini öngörüyor. Yetkililer Türkiye'de 26.5 milyon bağımsız birim olduğunu bu yapılarda imara aykırılıkların oranının yüzde 60 olduğunu belirtiyorlar. İmar barışı ile ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmesini öngörüyordu. İmar barışından şimdiye kadar elde edilen gelir ise 6 milyar olarak açıklanmıştı. İmar affı barışı son dakika başvuru detayları star.com.tr'de.

İMAR BARIŞI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar barışında başvuru süresi) 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan imar barışının, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, imar barışında süre uzatım talebini değerlendireceklerini söylemişti. İmar barışında bugüne kadar elde edilen gelir ise 6 milyar lira olarak açıklanmıştı.

13 milyon konuta yasallık kazandıracak imar barışı ile ilgili bilinmesi gerekenler Hürriyet muhabiri Gülistan Alagöz gündeme getirmişti:





İMAR BARIŞI AFFI'NDAN KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?



31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapılar imar barışından faydalanacak.



KİMLER KAPSAM DIŞI?



Sadece Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımada’nın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi, Gelibolu tarihi alanda belirlenen yerler kapsam dışında tutulacak. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal alan için tahsisli alanda yapılan yapılar kapsam dışı tutulacak.



HAZİNE ARSASINDA EVİ OLAN NE YAPACAK?



Hazineye ait arsa üzerinde yapılan yapılar da barıştan faydalanacak. Bu arsa üzerinde evi olan vatandaş yapı kayıt belgesi aldıktan sonra arsayı da almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuracak. Yıllardır kullandıkları arsayı rayiç bedel üzerinden alabilecek. Bu şekilde yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Belediye özel mülkiyetine yapılan yapılar söz konusu ise bu defa belediye doğrudan satış yapabilecek.



İNŞAAT HALİNDEKİ YAPILARDA NASIL BİR YOL İZLENİR?



İnşaat halindeki yapılarda 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bitmiş kısımları için ilave inşaat alanı ihdas etmemek şartıyla yapı kayıt belgesi verilebilecek. Ayrıca yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilecek.



İMAR BARIŞI BAŞVURLAR NASIL YAPILACAK?



Yapı kayıt belgesi için müracaatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden yapılacak. Bakanlık gerekli görmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşları devreye sokacak.

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İMAR BARIŞI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?



Başvurular 8 Haziran cuma günü saat 13:00’da alınmaya başlanacak, 31 Ekim 2018’e kadar sürecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık tarihine kadar ödenecek. Bakanlar Kurulu süreyi isterse 1 yıl uzatabilecek.



FIRSATÇILAR ÇIKABİLİR

İmar barışı düzenlemesini duyduktan sonra bu kapsama girmek için son aylarda yapılan yapılar ne olacak? Bakanlığın bu konuda tavrı net. Yetkililer, “Bu düzenlemeyi duyduktan sonra inşaat başlatanlar imar barışına müracaat edemez. Bu yapıların tamamı uydu fotoğrafları ile tespit edildi” diyor.



YALAN BEYAN İPTALE YOL AÇAR

E-devlet üzerinden başvuran vatandaş evinin tipini, büyüklüğünü belirtecek. Bu bilgiler için kimse evleri tek tek gezip teyit almayacak, vatandaşın beyanı doğru kabul edilecek. Belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus bedelin eksik olarak hesaplanmasını sağlamışsa, eksik alınan bedel, ilgilisinden alınacak. Bunun ödenmemesi halinde verilmiş olan yapı kayıt belgesi iptal edilecek ve daha önce yatırılmış bedel iade edilmeyecek.



BAŞVURU İÇİN BUNLAR GEREKLİ

Yapı kayıt belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:



* E-devlet şifresi



* Geçerli bir cep telefonu numarası



* Geçerli bir e-posta adresi



* Beyan edilecek yapının adresi



* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri



* Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)



* Yapıdaki konut ve işyeri sayısı



* Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek)



* Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)



* Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)



* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi



* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.



PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor.



Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.



Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.



Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri İmar Barışı'nın detaylarına ilişkin merak ettiği tüm bilgilere ise



"imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

BEDELLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK

Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak belirlenen ücretin yeni bir kaynak oluşturacağını belirten, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşın evi iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci bir fayda. Konut üzerinden iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama. Müracaatla birlikte ortaya çıkacak. Bu bedel kentsel dönüşüm için kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri belediyelere üç yıl ödemesiz 0 faizle kredi kullandıracağız. Her yıl ortalama 500.000 hane planlıyoruz. Şehirleri dönüştürüyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz." dedi.