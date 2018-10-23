İmar affı barışı son dakika hesaplama işlemi 2018 E Devlet İmar barışı başvurusu ödeme son gün ne zaman

İmar affı barışı son dakika hesaplama işlemi 2018 İmar barışı başvurusu ödeme son gün ne zaman? İmar Barışı başvurusu son dakika nasıl yapılır? 2018 İmar affı için son gün ne zaman? Hangi bankalar indirimli imar barışı kredisi veriyor? Edevlet imar barışı başvurusu nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. İmar Barışı başvurularında sona yaklaşıldı. İmar Barışı başvuru süresi 31 Ekim Çarşamba günü sona erecek. İmar barışı başvurusu için son gün araştırmaları devam ederken, E Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular da internet üzerinden sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sahibi oldukları gayrimenkuller yasal kayıt altına alınmayan vatandaşların başvurduğu imar barışı ya da diğer bir ifadeyle imar affı, ekim ayında sona erecek. İmar barışı E Devlet üzerinden başvuru detayları ile sorgulanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınacak olan yapılar, yapı sahiplerinin verdiği doğru bilgiler dahilinde kısa süre içerisinde resmiyet kazanıyor. Detaylar star.com.tr'de. İşte İmar Barışı başvurusu ile ilgili merak edilenler...

İMAR AFFI BARIŞI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

31 Ekim Çarşamba günü sona erecek olan başvuru sürecinde, bu imkandan yararlanmak isteyen yapı sahipleri aşağıdaki adımlar izlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen imar barışı projesi için başvurular devam ediyor. İmara aykırı ve ihtilaflı yapıların kayıt altına alınarak yasallaştırılmasının önünü açan imar barışı projesine şimdiye kadar 4 milyonu aşkın başvuru yapıldı. 13 milyondan fazla yapıyı kapsayacak olan imar affı için başvuru süresinin bitimine de az kaldı. Ekim ayının sonunda bitmiş olacak olan başvurular için vatandaşın elini çabuk tutması tavsiye ediliyor.



SON TARİH 31 EKİM 2018



31 Aralık 2017 öncesinde yapılmış binalar için alınan imar başvuruları 31 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. İmar başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar yapı kayıt belgesi doldurarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.



İmar başvurusunu henüz yapmayan ve erteleyen vatandaşların ellerini çabuk tutmaları öneriliyor. Beklenen rakamın altında olan imar başvurularını son güne bırakan vatandaşların mağduriyet yaşamaları söz konusu olabilir. Ayrıca 20 Eylül'de ilgili tebliğde yapılan kapsam genişletilmesi de göz önüne alınırsa başvurulara son günlerde talep yığılması tahmin ediliyor.

İMAR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



İmarsız, ihtilaflı binalar için yapılacak olan yapı kayıt belgesi müracaatları e-devlet ve başvuru için tayin edilen kurum ve kuruluşlardan yapılabilmekte. Yapı sahibi yahut vekilinin "Yapı Kayıt Belgesi Formu" nu doldurması gerekiyor.



E-devlet üzerinden yapılacak başvurular; yapı kayıt formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılmasından sonra yapı kayıt sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-devlet kanalıyla alınabiliyor.



Başvuru kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular; yapı kayıt belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup, yapı kayıt belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderiliyor. Daha sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine veriliyor. Uygulama kapsamında her yapı için sadece bir yapı kayıt belgesi düzenleniyor.



YAPI KAYIT BEDELİ NE KADAR?



Yapılacak başvuru için yapı maliyeti, arsa emlak değeri toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari yapılarda ise %5 olarak yatırılıyor. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşların cezaları iptal edilip, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabiliyor. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösteriyor.



Ayrıca İmar Barışı için kamu bankaları düşük faizli konut kredisi kullandırıyor. Başvurularını tamamlayan kişiler kayıt sırasında verilen başvuru numarası ile paralarını Ziraat Bankasına yatırarak Ziraat Bankası'ndan 'Başvuru numarası' ile fatura öder gibi imar barışı ödemeleri kolaylıkla yapabiliyor. Başvuru sonrasında ödemelerini yapan kişilerin başvuru işlemleri tamamlanmış oluyor. Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabiliyor.



KAMPANYALI İMAR AFFI KREDİSİ VEREN BANKALAR



İmara aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilen İmar Barışı uygulaması kapsamında 31 Ekim'e kadar başvuru yapılıp, bedelinin de sene sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin nakit sıkıntısını uygun kredi seçenekleri ile çözmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından düşük faiz oranlı konut kredisi kullandırıyor.



Son dönemde konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları hızla yükselse de İmar Barışı Kredi Kampanyasında faiz oranları değişmedi. Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması %2.68'ye ulaşsa da kamu bankaları İmar Barışı Kredi Kampanyası kapsamında %1.33 faiz oranlarından konut kredisi kullandırıyor.







İMAR BARIŞI KREDİSİ FAİZ ORANLARI



Kamu bankalarının ortak İmar Barışı Kredi Kampanyası kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için kredi başvurusu yapan vatandaşlara düşük faizli kredi veriliyor. Başvuru sahipleri 60 ay vade ve %1.33'ten başlayan faizle kredi alabiliyor. 20.000 TL'ye kadar olan kredilerde 48 ay vade için faiz oranı %1.33 iken, 100.000 TL'ye kadar olan kredilerde 48 ay vade için %1.48, 100.000 TL ve üzeri kredilerde ise yine 48 aya kadar olan vadelerde %1.65 olarak uygulanıyor.



E DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Başvuruda bulunmak için öncelikle e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı ile Giriş sistemlerinden birisine sahip olmak gerekmektedir.



Bu hizmeti kullanarak dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenecektir. İşleme alınan başvurularınıza ait ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli bu hizmet içerisinde görüntülenecektir.



1-E-Devlet'e girdikten sonra kullanmanız gereken hizmetin adı “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması”dır.

Bu sayfaya direk olarak ulaşmak istiyorsanız tıklayınız



2-Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, imar kurallarına aykırı yapılarınız için gerçekleştirdiğiniz ve işleme alınan kayıt başvurularınız görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için ekranda yer alan "Yeni Başvuru" düğmesine tıklayınız.

3-“Yeni Başvuru” düğmesine tıkladığınızda Bilgilendirme ve Onay ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ifadesini işaretledikten sonra “Devam Et” düğmesine tıklayınız.

4-Bu aşamada müracaat sahibine ait bilgiler ekranını doldurunuz. Aykırılığın Kapsamı alanında “Bağımsız Bölüm” veya “Yapının Tamamı” seçilmesi halinde “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” alanı açılacaktır. Aykırılığın kapsamı bağımsız bölüm olsa bile, bu alanda yapının tamamının kullanım amacını seçiniz.

5- Müracaat Sahibine Ait Bilgiler ekranında yapılan seçime göre, Yapıya Ait Bilgiler ekranındaki form değişecektir. Oluşabilecek tüm durumlar için açılacak olan formlar aşağıda anlatılmıştır. Bu ekranda ilgili formu doldurup “Devam Et” düğmesine tıklayınız.



Durum 1: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 2: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 3: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 4: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 5: Aykırılığın kapsamı “Güneş Enerjisi Santralleri (GES)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



6- Bu ekranda, doldurduğunuz başvuru bilgileri görüntülenir. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde değişiklik yapmak için sayfanın en altında yer alan "Düzenle" düğmesine tıklayınız. “Düzenle” düğmesine tıklarsanız, “2. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler” ekranına geri dönersiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için de sayfanın en altında yer alan "Başvur" düğmesine tıklayınız. “Başvur” düğmesine tıkladığınızda İşlem Sonucu ekranı açılacaktır.



Ön İzleme ekranında “Başvur” düğmesine tıklandığında İşlem Sonucu ekranı açılacaktır. Bu aşamadan sonra başvurunuz sıraya alınacaktır. Başvurunuzun durumu, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla gönderilecek; başvurunuz işleme alındıktan sonra “Başvurularım” sayfasında görüntülenecektir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

7- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Onayla” bağlantısına tıkladığınızda, Onay Ekranı açılacaktır.



8-Bu ekranda bilgileri görüntülenen başvurunuzu onaylamak için sayfanın en altında yer alan "Başvurumu Onayla" düğmesine tıklayınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, beyanınız üzerine hesaplanmış olan ödeme miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.



9- Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir.



10- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Güncelle” bağlantısına tıkladığınızda başvuru formu açılacaktır.



11- Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “İptal Et” bağlantısına tıkladığınızda İptal Onayı ekranı açılacaktır.



