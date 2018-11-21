İmar affı barışı başvuru işlemi son gün ne zaman 2018 İmar barışı hesaplama başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur

İmar Barışı başvurusu nasıl yapılabilecek? 2018 İmar Barışı başvuru formu nasıl ve nereden doldurulur? Yapı kayıt belgesi nedir nasıl alınacak? EDevlet İmar Barışı başvurusu son gün ne zaman? Kimler başvuru yapabilecek? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2018 İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi olmayan taşınmazları için başvuruda bulunan binlerce kişi, çeşitli nedenlerle kaydı bulunmayan yapılarını resmiyete kavuşturdu 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı açıklanan İmar Barışı için başvuru süreci ise devam ediyor 2018 İmar Barışı başvurusu için süreç kaldığı yerden devam ediyor On binlerce kişinin müracaatta bulunduğu İmar Barışı süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. İmar Barışı başvurusu ile ilgili tüm detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

31 Aralık Pazartesi günü sona erecek olan başvuru sürecinde, bu imkandan yararlanmak isteyen yapı sahipleri aşağıdaki adımları izleyecek.



E DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Başvuruda bulunmak için öncelikle e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza, Elektronik Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı ile Giriş sistemlerinden birisine sahip olmak gerekmektedir.



Bu hizmeti kullanarak dolduracağınız başvuru formu esas alınmak suretiyle Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenecektir. İşleme alınan başvurularınıza ait ödemeniz gereken Yapı Kayıt Belgesi bedeli bu hizmet içerisinde görüntülenecektir.



1-E-Devlet'e girdikten sonra kullanmanız gereken hizmetin adı “İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması”dır.



2-Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, imar kurallarına aykırı yapılarınız için gerçekleştirdiğiniz ve işleme alınan kayıt başvurularınız görüntülenir. Yeni başvuruda bulunmak için ekranda yer alan "Yeni Başvuru" düğmesine tıklayınız.

3-“Yeni Başvuru” düğmesine tıkladığınızda Bilgilendirme ve Onay ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ifadesini işaretledikten sonra “Devam Et” düğmesine tıklayınız.

4-Bu aşamada müracaat sahibine ait bilgiler ekranını doldurunuz. Aykırılığın Kapsamı alanında “Bağımsız Bölüm” veya “Yapının Tamamı” seçilmesi halinde “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” alanı açılacaktır. Aykırılığın kapsamı bağımsız bölüm olsa bile, bu alanda yapının tamamının kullanım amacını seçiniz.

5- Müracaat Sahibine Ait Bilgiler ekranında yapılan seçime göre, Yapıya Ait Bilgiler ekranındaki form değişecektir. Oluşabilecek tüm durumlar için açılacak olan formlar aşağıda anlatılmıştır. Bu ekranda ilgili formu doldurup “Devam Et” düğmesine tıklayınız.



Durum 1: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 2: Aykırılığın kapsamı “Bağımsız Bölüm” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 3: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Konut” veya “Ticari” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 4: Aykırılığın kapsamı “Yapının Tamamı” ve yapının kullanım amacı “Karma (Konut + Ticari)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



Durum 5: Aykırılığın kapsamı “Güneş Enerjisi Santralleri (GES)” seçilirse Yapıya Ait Bilgiler ekranı yandaki gibi olacaktır.



6- Bu ekranda, doldurduğunuz başvuru bilgileri görüntülenir. Lütfen bilgilerinizi kontrol ediniz. Bilgilerinizde değişiklik yapmak için sayfanın en altında yer alan "Düzenle" düğmesine tıklayınız. “Düzenle” düğmesine tıklarsanız, “2. Müracaat Sahibine Ait Bilgiler” ekranına geri dönersiniz. Başvuru işlemini tamamlamak için de sayfanın en altında yer alan "Başvur" düğmesine tıklayınız. “Başvur” düğmesine tıkladığınızda İşlem Sonucu ekranı açılacaktır.



Ön İzleme ekranında “Başvur” düğmesine tıklandığında İşlem Sonucu ekranı açılacaktır. Bu aşamadan sonra başvurunuz sıraya alınacaktır. Başvurunuzun durumu, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla gönderilecek; başvurunuz işleme alındıktan sonra “Başvurularım” sayfasında görüntülenecektir. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödeme sürecini başlatmak için Başvurularım sayfasında “Onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz.

7- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuzu tamamlamak ve ödeme sürecini başlatmak için ekrandaki tabloda görüntülenecek olan "Onayla" bağlantısını kullanarak “onaylama” işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. “Onaylama” işlemini yapana kadar başvurunuzu iptal edebilir veya güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Onayla” bağlantısına tıkladığınızda, Onay Ekranı açılacaktır.



8-Bu ekranda bilgileri görüntülenen başvurunuzu onaylamak için sayfanın en altında yer alan "Başvurumu Onayla" düğmesine tıklayınız. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde, beyanınız üzerine hesaplanmış olan ödeme miktarı ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu aşamadan sonra, beyan ettiğiniz bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.



9- Beyan ettiğiniz bilgiler ile başvuru onayı talebiniz işleme alınacak ve ödeme bilgileri ile ödemenin yapılabileceği noktalar, doğrulanmış cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilecektir.



10- Bu ekranda, işleme alınan imar barışı kayıt başvurularınız görüntülenir. Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “Güncelle” bağlantısına tıkladığınızda başvuru formu açılacaktır.



11- Başvurunuz işleme alındıktan sonra onaylama işlemini gerçekleştirene kadar başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Tablonun İşlem alanında yer alan “İptal Et” bağlantısına tıkladığınızda İptal Onayı ekranı açılacaktır.



Detay ekranında yazdır bölümüne tıklayarak belgenin çıktısını alabilirsiniz.