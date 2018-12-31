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İmar barışı süresi 6 ay uzatıldı

Bugün sona ermesi beklenen İmar Barışı ile ilgili bir gelişme yaşandı, İmar Barışında süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama bugün yapılacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada yaklaşık 9 milyon 500 bin kişinin imar barışından faydalandığını söylemişti. Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuşmuştu.
 
KURUM UZATMA SİNYALİ VERMİŞTİ
 
İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız" demişti.
 

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