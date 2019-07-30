İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! O ödeme için yarın son gün

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İmar Barışı'na başvuranlar dikkat! İlk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ilk yüzde 25'ini yatırma süresi yarın doluyor.

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Başvuruda bulunanlar, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yatırabilecekler.
 
1 Temmuz'da yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'lik ilk kısmını 31 Temmuz'a kadar peşin yatıranlar, kalan kısmını takip eden aylarda taksitle ödeyebilecek.
 
Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 artırılacak.
 
Bedellerin ödenmemesi durumunda oluşturulan Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilecek.
 
- 10 MİLYON 247 BİN BAŞVURU YAPILDI
 
Bakanlıkça vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na 10 milyon 247 bin başvuru yapıldı.
 
Başvurular neticesinde 23 milyar 536 milyon lira gelir elde edildi.
 
13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında en çok başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.
 
İmar barışı için İstanbul'dan 1 milyon 785 bin 608 başvuru yapılırken, İzmir'den 821 bin 481, Ankara'dan 487 bin 449, Antalya'dan 429 bin 173, Bursa'dan ise 364 bin 518 başvuru gerçekleştirildi.

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