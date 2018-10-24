Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İmar Barışı'nda rekor İzmir'de

600 bin vatandaşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başlatılan İmar Barışı uygulaması için başvuruda bulunduğu İzmir ülke genelinde ilk sıraya yerleşirken, projelerin toplam değeri 700 milyon lirayı aştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de başlatılan İmar Barışı uygulamasında başvuru süresinde sona yaklaşıldı. Yetkililer başvuruların 31 Ekim'de sona ereceğini belirtirken, İmar Barışı'ndan yararlanmak için vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dün de akın etti. Yeni Asır'ın haberine göre Türkiye'de İmar Barışı'na en yoğun başvuru ise İzmir'de gerçekleşti. Projeyle kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buca ve Bornova'da

8 Haziran'da uygulanmaya başlanan İmar Barışı'na İzmir'den rekor katılım oldu. Türkiye'de başvuru sayısı 5 milyonu geçerken, İzmir'de 600 bini aşkın vatandaş proje için müracatta bulundu. Rekortmen kent unvanını elde eden İzmir'de başvuruların değeri 700 milyon lirayı aştı. En çok başvuru yapılan ilçeler Buca ve Bornova oldu. Toplam başvurunun yüzde 18'i Bornova'dan, yüzde 12'si ise Buca'dan yapıldı.

Vatandaşlar sıraya girdi

Vatandaşlar ofislerde İmar Barışı başvurusu için sıraya girdi. 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurusunu yapan vatandaşlar, ödenmesi gereken ücreti 31 Aralık 2018'e kadar yatırabilecek.

(Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

Gün yüzüne çıkan tefrika romanlar

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA