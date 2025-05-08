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Ekonomi

İmdatlarına Türkiye yetişti! Bakan Burduja: Ankara'dan alacağız

Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, iç tedarik kapasitesinin teknik nedenlerle yetersiz kaldığı dönemlerde Türkiye'den doğal gaz alacaklarını açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
İmdatlarına Türkiye yetişti! Bakan Burduja: Ankara'dan alacağız
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Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, Türkiye ile enerji alanında imzalanan anlaşmayla, kış aylarında günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz alacaklarını açıkladı.

Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldığını belirterek, görüşmelerin ardından taraflar arasında enerji sektörünü kapsayan kapsamlı bir mutabakat zaptına imza atıldığını söyledi.

Anlaşma kapsamında, Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğalgaz sevkıyatı yapılabilecek. Bu işbirliği, Romanya'nın iç tedarik kapasitesinin teknik nedenlerle yetersiz kaldığı dönemlerde Türk doğalgaz altyapısına erişim imkânı sağlayacak.

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