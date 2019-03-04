IMF: Anlaşmasız Brexit Birleşik Krallık için en büyük risk

Lizbon'da Portekiz Devlet Konseyi'nin toplantısında konuşan Lagarde, "Anlaşmasız, düzensiz bir Brexit'in ciddi sonuçları olur. Tüm olası Brexit sonuçlarının Birleşik Krallık ekonomisi için net maliyetleri olacak; ancak, Avrupa ile yeni ilişkinin nasıl olacağına ilişkin bir anlaşma ne kadar gecikir ise maliyet o kadar yüksek olur" dedi.

Avrupa'nın da Brexit'ten farklı derecelende etkileneceğini belirten Lagarde, Birleşik Krallık ile yakın ilişkileri olan İrlanda ve Hollanda'nın yanı sıra Britanya turizm pazarından önemli pay alan Portekiz'in de düzensiz Brexit'in etkilerini göreceğini vurguladı.