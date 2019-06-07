IMF ABD'yi uyardı: Risk taşıyor

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IMF: Ticari anlaşmazlıklar ABD ekonomisi için risk taşıyor

VOA'nın haberine göre, IMF raporunda, 'Süregelen ticari anlaşmazlıkların derinleşmesi ya da düzelen mali piyasa koşullarının aniden tersine dönmesi, ABD ekonomisi için maddi risk taşıyor' denildi.

  • DHA
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IMF raporunda, ABD için 2019 büyüme öngörüsü, Nisan ayındaki yüzde 2.3 düzeyinden, yüzde 2.6'ya yükseltildi ve bu artışın "finansal piyasa koşullarındaki kolaylıklardan" kaynaklandığı belirtildi.
 
Buna karşılık IMF, bazı etkenlerin bu olumlu görünümü tehdit ettiğine de dikkat çekti ve ABD Merkez Bankası´na (Fed), büyümeyi frenleyen faiz oranlarındaki artışları geciktirme çağrısı yaptı.
 
Raporda, ABD yönetiminin gümrük vergilerini arttırarak küresel ticari ilişkileri kontrol etme çabaları da eleştirildi ve Çin ile ticari anlaşmazlıklarının çözümünün önemine dikkat çekildi.
 
Raporda, "ABD yönetiminin ithalat vergilerini arttırması ve attığı başka adımlar, küresel ticaret sistemini baltalıyor" uyarısı yapıldı.
 
IMF raporunda ABD´nin finans sisteminin, ağırlaşmaya başlayan piyasa koşullarına karşı hassas olmasına da işaret edilerek, finans sisteminin sağlıklı görünse de finansal istikrara yönelik orta vadeli risklerin arttığına dikkat çekildi.

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