'IMF yolunu gözleyenler çok bekler'

Türkiye ekonomisine yönelik algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor. Haziran 2018’de ABD Başkanı Donald Trump’ın twitleri başlayan süreç, şimdi de ‘Türkiye IMF’e ihtiyaç duyacak’ söylemleriyle devam ediyor. Aynı kesimler, ‘31 Mart seçimleri sonrası kriz geliyor, dolar 7 TL’nin üzerine çıkacak’ gibi sözlerle de karalama kampanyalarına devam ediyor. Oysa ki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı sonrası Türkiye ekonomisinde ciddi bir toparlanma yaşandı. Dolar önceki gün TL karşısında son 2 ayın en düşük seviyesini görerek 5.16’yı test etti. Merkez Bankası 2019 sonu enflasyon tahminin 14.6’ya çekti. Dış ticaret açığı ise son 10 yılın dibini görerek yüzde 28 düşüşle 55 milyar doları gördü. Turizm de yıllık 29.5 milyar dolar gelir ile rekor kırılırken, yabancı yatırımların Türkiye’ye ilgisi de artmaya başladı.

ALGI OPERASYONU

Tüm bu yaşananlara rağmen halen ‘Türkiye ekonomisi krize giriyor’ söylemlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sert bir açıklama geldi.Yapılan açıklamada “Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘kriz’ beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır” denildi.

‘AYNI TİYATRO’

Türkiye ekonomisinin yaşanan süreçten güçlü bir şekilde çıktığının altı çizilen açıklamada “Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir” denildi.