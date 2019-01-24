IMF Başkanı Lagarde: Çin büyümesinde yavaşlama hız kazanırsa küresel ekonomiye zarar verir

Davos´ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu´nda konuşan Lagarde, risklerin kontrol altında olduğunu ve henüz doğrudan bir tehlike olmadığını söyledi.

Çin´in ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın normal olduğunu ve Çinli yetkililerce kontrol altında tutulduğunu düşündüğünü söyleyen Lagarde, "Yavaşlama hızı artarsa, hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda sistemli bir şekilde zarara yol açacaktır" dedi.

Lagarde, Salı günü risklerin büyüklüğünün yavaşlama hızındaki artışla birlikte arttığını ve istikrarsızlığın altı aylık bir dönemde önemli ölçüde arttığını söylemişti.