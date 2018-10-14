IMF’de görevi Türkiye devraldı

Albayrak, “Bali’de, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük” ifadelerine yer verdi. Bakan Berat Albayrak açıklamasında, “Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun ‘İcra Direktörlüğü’ görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya’ya başarılar diliyorum” dedi.

GÜVEN MESAJI VERDİ

Bali’de G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılan Albayrak, ABD, Avrupa ve Asya merkezli çok sayıda finans kuruluşu, yatırım fonu ve bankası temsilcileri ile toplantı yaptı. Yeni Ekonomi Programı ve küresel yatırımcıların Türkiye’ye güvenini artıracak politikalar masaya yatırıldı. Ayrıca çok sayıda uluslararası yatırımcı ve bankacıyla, Türkiye’de sektörü daha da güçlendirmek için atılacak adımlar paylaşıldı.