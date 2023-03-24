'IMF'den borç aldık' yalanıyla bilinen İYİ Partili Yılmaz: Ekonomi yönetimine adayım!

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ekonomi yönetimine aday olduğunu açıkladı. T24'e açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım" dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben bu işe kalkıştığımdan beri ekonomi yönetimine adayım ya da grup olarak biz adayız. Bu çok doğal bir şey. Zaten böyle bir iddianız yoksa bunu yapmamanız lazım. Arkamda bir siyasi anlaşma olduğu için değil, bu işi iyi yapabileceğimizi bildiğimden bunu söylüyorum. Fark yaratacağımıza eminiz, onun için de hazırız. Bize görev verilirse benim her kadroyu doldurabilecek hazırlığımın olması lazım"

IMF YALANINI BAKAN NEBATİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Yılmaz, geçtiğimiz yıl Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Türkiye'nin IMF'den borç aldığını öne sürmüştü. "Merkez Bankası'nda IMF'den alınan 6,5 milyar dolar var" ifadesini kullanan Yılmaz'ın yalanı, Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamasıyla ifşa olmuştu.

BAKAN NEBATİ: YA KONUYU BİLMİYORSUNUZ YA DA ÇARPITIYORSUNUZ

Türkiye'nin IMF ile anlaşma ya da program yapmadığını belirten Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Prof. Dr. Bilge Yılmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" demişti.