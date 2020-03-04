IMF'den Kovid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 21:08

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgının hızla yayıldığını ve küresel bir sorun oluşturduğunu dile getiren Georgieva, "Arz ve talebin önemli unsurlarını etkilediği için bu şokun alışılmadık bir durum olduğunu biliyoruz." dedi.

Georgieva, hastalık ve ölümlerin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna işaret ederek, virüsü kontrol altına alma çabalarının da hareketliliği sınırladığını, tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve sıkılaşan kredilerle iş yapma maliyetinin yükseldiğini anlattı.

"KÜRESEL BÜYÜME GEÇEN YILKİ SEVİYENİN ALTINA İNECEK"



Talebin de yüksek belirsizlik nedeniyle etkilendiği aktaran Georgieva, artan ihtiyati tedbirler, virüsü kontrol altına alma çabaları ve yükselen finansal maliyetlerin harcama kabiliyetini azalttığını ve salgının tüm bu etkilerinin sınırları aştığını ifade etti.

Georgieva, küresel finansal sistemin 2008'deki küresel finansal kriz öncesi döneme göre çok daha dirençli ve sağlam olduğunu belirterek, "Küresel büyüme 2020'de geçen yılki seviyelerin altına inecektir ama bunun ne kadar düşeceğini ve etkilerinin ne kadar süreceğini öngörmek zor." dedi.

"1 TRİLYON DOLARLIK KREDİ KAPASİTEMİZ VAR"



Arz ve talep şoklarına karşı makro-finansal politika adımlarının gerekli olabileceğini vurgulayan Georgieva, finansal istikrara yönelik risklerin dengelenebilmesi için yeterli likiditeye de ihtiyaç olduğu dile getirdi.

Georgieva, "Durum hızla gelişiyor ve şartlar gerektiriyorsa salgına daha güçlü ve koordineli bir yanıt vermeye hazır olmalıyız." diye konuştu.

IMF'nin destek talep edebilecek düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için acil durum finansman kaynağı ayırdığını belirten Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz." dedi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass de Dünya Bankası Grubu'nun da Kovid-19 salgınına karşı 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye aldığını hatırlatarak, bankanın gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda salgına karşı hızlı ve esnek yanıtlar vermeye çalıştığını söyledi.



