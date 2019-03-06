Özbekistan'da incelemelerde bulunan IMF heyeti, bankacılık sisteminin yapılandırılması önerilerinde bulundu

Albert Eger başkanlığındaki IMF değerlendirme heyeti, iki hafta boyunca Özbekistan’da yaptığı inceleme ve temasların ardından hükümete önerilerinin de yer aldığı sonuç bildirisi yayınladı.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in girişimiyle, döviz piyasasının serbestleşmesi, vergi reformları ve ekonomik istatistikler alanında önemli düzenlemelerin ilk aşamasının başarıyla tamamlandığı kaydedilen bildiride, "Özbekistan bölgesel ticareti teşvik etmede ve bölgenin enerji ve ulaşım bağlantılarını yeniden kurmada çok önemli bir faktör olan bölgesel iş birliğinin geliştirilmesinde öncü olmuştur" ifadesine yer verildi.

Bildiride, aşırı kredilemenin makro ekonomik istikrar için ciddi risk haline geldiği, bunun enflasyona baskıyı artıracağı ve dış açığın artmasına neden olacağı vurgulanırken, ülkenin kapsamlı bir yapısal reform programını hazırlaması ve öncelikli reformları belirlemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bildiride, artan kredilerin kısıtlanması ve yönetimde şeffaflığın sağlanması, yatırım ve istihdamı teşvik etmek için ilave vergi reformlarının yapılmasının önemine dikkat çekilirken bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması için acilen yol haritasının oluşturulması da hatırlatıldı.

Ülkedeki aktif yatırım nedeniyle GSYİH büyümesinin hızlanacağı ve 2019 yılında düşük ham madde fiyatları ve azalan dış talebe rağmen, GSYİH büyümesinin yüzde 5.5 olarak gerçekleşeceği ifade edilen bildiride, enflasyonun bu yıl yüzde 15 olacağı öngörüsüne yer verildi. Bildiride, devam eden enflasyon baskıları göz önüne alınarak sert para politikasının sürdürülmesi gerekliliği de kaydedildi.