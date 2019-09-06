27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6949
  • 6,2913
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

IMF’nin yeni başkanı için yaş sınırı kaldırıldı

Uluslararası Para Fonu’na (IMF), başkan olma yaşını 65 ile sınırlayan kuralın kaldırıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

IMF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, IMF Yönetim Kurulu, oy çokluğuyla Fon'un mevcut kurallarına göre, IMF Başkanlığı'na seçilmek için 65 yaşını ve bu görevdeyken 70 yaşını geçmemek şartını yürürlükten kaldırdı.

Açıklamada, söz konusu şartın 1951 yılında konulduğu hatırlatılarak, başkanlıktan ayrılan Christine Lagarde’nin yerinin 4 Ekim’de doldurulacağına işaret edildi.

Söz konusu değişiklik; 13 Ağustos’ta 66 yaşına giren ve Avrupa’nın başkanlık için önereceği tek aday olarak kalan Bulgaristan kökenli Dünya Bankası Üst Yöneticisi Kristalina Georgieva’nın IMF’ye yeni başkan olabilmesine yönelik engellerin kaldırılması olarak değerlendirildi. IMF’nin açıklamasında ise bu konuya ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

PKKYPG´li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sol beke 2 aday

Sol beke 2 aday

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı: 1 ölü

Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı

Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Günlerdir aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Günlerdir aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın

Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi

Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi
 

POPÜLER HABERLER

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

Tren kamyonla çarpıştı! Japonya'da feci kaza...

Tren kamyonla çarpıştı! Japonya'da feci kaza...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA