İmzalar atıldı: Filomuzu Türkiye'ye emanet ediyoruz

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ilk uçağın üs bakım çalışmalarına THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı tesislerinde başlandı ve uçağın bakım çıkışı şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

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Diğer 4 uçağın bakım operasyonları ise ilerleyen aylarda aynı tesislerde yapılacak.

Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek, "Operasyonel verimliliğimizi artırmak ve yolcularımıza daha iyi bir seyahat deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız bu anlaşma ile Airbus filomuzdaki uçakların bakımını THY Teknik AŞ'ye emanet ediyoruz. Bu sözleşmenin iki şirket arasında mükemmel bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.