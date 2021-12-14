İmzalar atıldı: Ortak katı hal bataryaları geliştirecekler

AA 14 Aralık 2021 Salı 10:42 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 10:42

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis'in açıklamasına göre, şirket, son olarak katı hal batarya teknolojileri üzerine çalışan Factorial Energy şirketi ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma, Factorial'in yüksek voltajlı katı hal (solid-state) batarya teknolojisinin geliştirilmesini kapsıyor. Elektrikli araçların sürüş menzilini daha da uzatacak olan bu teknoloji, aynı zamanda maliyetlerin düşürülmesine de olanak tanıyor.

İlk olarak geçen temmuz ayında düzenlediği EV (Elektrikli Araçlar) programında 2026 yılına kadar ilk katı hal batarya teknolojisini sunma hedefini açıklayan Stellantis, bu anlaşmayla ilk somut adımlarını da yansıtmış oldu.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Factorial ve diğer bilinen batarya ortaklarımıza yaptığımız yatırımlar, elektrikli araç portföyümüz için en ileri teknolojiyi sağlamak için gereken hızı ve çevikliği sağlıyor. Bunun gibi girişimler, katı hal teknolojisini daha kısa sürede ve daha uygun maliyetle pazara sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Factorial Energy Kurucu Ortağı ve CEO'su Siyu Huang ise, "Dünyanın en ikonik otomobil markalarından bazılarına sahip olan, önde gelen küresel mobilite sağlayıcılarından Stellantis ile ortaklık anlaşmasına imza atmak bizim için büyük bir onur. Temiz, verimli ve güvenli katı hal batarya teknolojimizin kitlesel pazarlarda benimsenmesini sağlamak bizim için inanılmaz bir fırsat." açıklamasında bulundu.

- ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN MENZİLİNİ UZATIYOR

Ayrıca açıklamada aktarılanlara göre, Factorial Energy şirketi elektrikli araçların geniş kitleler tarafından benimsenmesini engelleyen menzil ve güvenlikten kaynaklı sorunları, katı hal teknolojisi ile çözüyor. Şirketin bu konudaki teknolojisi, FEST (Factorial Elektrolit Sistem Teknolojisi) çözümüne dayanıyor. Çözüm, yüksek voltajlı ve yüksek kapasiteli elektrotlarla, güvenli ve güvenilir hücre performansı sağlıyor. Oda sıcaklığında performans gösteren 40Ah hücrelerle ölçeklenen tescilli bir katı elektrolit malzemeden yararlanıyor.

FEST geleneksel lityum iyon teknolojisinden daha güvenli olup, sürüş menzilini de uzatıyor. Ayrıca mevcut lityum iyon batarya üretim altyapısına kolay entegre olacak uyumluluğu barındırıyor.

