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Ekonomi

İmzalar atıldı... Türkiye ile kardeş ülke arasında bir iş birliği daha

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu (ADIF) arasında mevduat sigortacılığı alanındaki karşılıklı iş birliğini artırmak için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Tural Piriyev başkanlığındaki 13 kişilik bir heyet TMSF'yi ziyaret etti.

YENİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ile ADIF Başkanı Piriyev arasında imzalanan yeni mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine karar verildi.

TECRÜBE PAYLAŞIMINDA BULUNULACAK

Ziyaret kapsamında, hafta boyunca düzenlenecek seminerlerle misafir kurum temsilcileri ile TMSF'nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, tasfiye, kurumsal raporlama, basın ve halkla ilişkiler ile diğer kurumsal uygulamalar hakkında tecrübe paylaşımında bulunulacak.

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