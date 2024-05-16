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Ekonomi

İmzalar atıldı! Türkiye ile komşu ülke arasında yeni anlaşma

Türkiye ile Gürcistan arasında 'Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye ile komşu ülke arasında yeni anlaşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.

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