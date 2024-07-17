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Ekonomi

İmzalar resmen atıldı: Türkiye'den Afrika'da petrol ve doğal gaz hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Nijer arasında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini öngören niyet beyanının imzalandığını duyurdu.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
İmzalar resmen atıldı: Türkiye'den Afrika'da petrol ve doğal gaz hamlesi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Nijer'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlar, ilk olarak Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantı yaptı.

PETROL VE DOĞAL GAZ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN NİYET BEYANI İMZALANDI

Türk heyeti daha sonra Nijer Devlet Başkanı Abdurrahmane Tchiani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz başlığında iş birliğini öngören "Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı"nı imzaladı.

İmzalanan beyan ile iki ülkenin ilgili kurum ve şirketleri arasında diyaloğun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Nijer'de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor. Planlanan çalışmalar belirli bir takvim içerisinde sürdürülecek.

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