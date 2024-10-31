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Ekonomi

İmzalar resmen atıldı! Türkiye'den petrol ve doğal gaz hamlesi

Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 19:58 - Güncelleme:
İmzalar resmen atıldı! Türkiye'den petrol ve doğal gaz hamlesi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye son bir yılda Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştırdı.

Bu doğrultuda Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik başlıklarında stratejik anlaşmalara varan Türkiye'nin enerji alanındaki Afrika açılımının son halkası Senegal oldu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandı.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da iş birliğine gidilecek."

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
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