İndirim kampanyası için 207 başvuru

Bugüne kadar 207 firma yılsonuna kadar asgari oranda yüzde 10 indirim yapmayı kabul etti. Bu isimler arasında perakende ticaretin önde gelen markaları bulunuyor. İndirim yapan markalar ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ logosu kullanacak. Logoda, firmanın aldığı karar doğrultusunda yaptığı indirim oranı yer alacak.

Teknosa: Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na ilişkin olarak, “Türkiye´nin öncü ve lider teknoloji perakende şirketi olarak, seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirimleri başlattık” açıklamasını yaptı.

Aynes Gıda: Aynes Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na etkili bir şekilde destek vereceklerini belirterek, “Aynes markalı ürünlerde en az yüzde 10 indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleye katılmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Saray Holding: Holding bünyesinde bulunan Saray Bisküvi çatısı altındaki belirlenmiş seçkin markalarda 2018 yılı sonuna kadar yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu.

CNR Holding: Şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vermek amacıyla fuar katılım ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 indirim yaptı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, kampanyaya destek verdiklerini belirterek, “Enflasyonla mücadelede biz de taşın altına elimizi koyduk” ifadesini kullandı.

Nuh’un Ankara: Türkiye’nin en köklü gıda üreticilerinden Nuh’un Ankara Makarnası, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek vererek 3,35 lira olan makarnanın kilogram fiyatını 3,01 lira olarak güncelledi.

Sanko Holding: Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı”na destek olmak amacıyla ürünlerde yüzde 10 indirim yapacak” dedi.larını bildirdi. Konukoğlu, “Bu sürece destek olmak yerli ve milli olmaktır, vatandaşlık görevidir, millet olmanın gereğidir” dedi.

İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2018 sonuna kadar üyelerine yönelik belge hizmetlerinde yüzde 10 indirim uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

KİĞILI’DAN TAM DESTEK