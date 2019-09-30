İndirimli taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı! Taşıt kredisi hesaplama örneği haberimizde!

İndirimli taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar taşıt kredisi hesaplama örneğinide merak ediyorlar. Kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Kampanya 1 Ekim 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimli taşıt kredisi kampanyasına dair tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA İKİ FİRMA DAHA KATILDI!

Yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında taşıt kredisi kampanyası yapan kamu bankaları iki ticari araç üreticisini de listesine aldı. Kamu bankalarının taşıt kredisindeki düşük faiz kampanyasına BMC ve Otokar da dahil oldu.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI HANGİLERİ?

İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.

TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA ÖRNEĞİ HABERİMİZDE!

TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.