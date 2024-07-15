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Ekonomi

İnek sütü üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de ticari işletmelerce toplanan inek sütü miktarı, mayısta 1 milyon 14 bin 789 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
İnek sütü üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yılın ilk ayında ülke genelinde 915 bin 522 ton inek sütü toplanırken, bu sayı şubatta 901 bin 485 tona geriledi. Söz konusu miktar, martta, hızlı artışla 982 bin 322 tona çıktı, nisanda ise 961 bin 156 tona düştü. Mayıs ayında ise yükselişe geçen toplanan inek sütü miktarı, serinin açıklandığı 2010 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789'a ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayında 944 bin 714 ton olarak kayıtlara geçmişti.

"POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ."

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminde sürdürülebilirliğin sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

İçinde bulunulan dönemde üreticinin ürettiği sütün karşılığını aldığını dile getiren Keskin, "Doğru fiyat politikaları üreticiye katkı sağlıyor. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan politikalar sektöre olumlu yansıyor. Bu, üretimi de olumlu etkiliyor. Bu durumun sürekli hale gelmesi gerekir. Bunun için de politikaların sürdürülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bazı dönemlerde süt üretiminin azaldığına dikkati çeken Keskin, bu dönemlerde süt ineklerinin kesime gittiğini ve böylece üretimde gerileme yaşandığını kaydetti.

Keskin, çiğ süt fiyatlarının daha uygun hale gelmesini isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, bunun sektöre zarar vereceğini ve üretimin düşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'de 2020-2024 Mayıs dönemi itibarıyla ticareti işletmelerce toplanan aylık inek sütü miktarı (ton) şöyle:

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

806.748

792.381

878.593

873.641

894.990

887.275

779.077

893.697

889.725

906.504

836.987

789.288

858.299

858.870

891.709

874.079

793.384

911.760

879.602

944.714

915.522

901.485

982.322

961.156

1.014.789


Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

864.594

825.131

820.835

772.673

787.342

736.961

787.168

880.572

839.151

823.367

785.162

803.360

764.603

799.398

851.241

843.364

799.135

751.279

757.079

718.166

795.383

866.643

835.891

823.077

786.165

819.386

810.149

874.193

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