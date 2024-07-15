İnek sütü üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yılın ilk ayında ülke genelinde 915 bin 522 ton inek sütü toplanırken, bu sayı şubatta 901 bin 485 tona geriledi. Söz konusu miktar, martta, hızlı artışla 982 bin 322 tona çıktı, nisanda ise 961 bin 156 tona düştü. Mayıs ayında ise yükselişe geçen toplanan inek sütü miktarı, serinin açıklandığı 2010 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek seviyesi olan 1 milyon 14 bin 789'a ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayında 944 bin 714 ton olarak kayıtlara geçmişti.

"POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ."



Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminde sürdürülebilirliğin sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

İçinde bulunulan dönemde üreticinin ürettiği sütün karşılığını aldığını dile getiren Keskin, "Doğru fiyat politikaları üreticiye katkı sağlıyor. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan politikalar sektöre olumlu yansıyor. Bu, üretimi de olumlu etkiliyor. Bu durumun sürekli hale gelmesi gerekir. Bunun için de politikaların sürdürülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Bazı dönemlerde süt üretiminin azaldığına dikkati çeken Keskin, bu dönemlerde süt ineklerinin kesime gittiğini ve böylece üretimde gerileme yaşandığını kaydetti.

Keskin, çiğ süt fiyatlarının daha uygun hale gelmesini isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, bunun sektöre zarar vereceğini ve üretimin düşmesine neden olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'de 2020-2024 Mayıs dönemi itibarıyla ticareti işletmelerce toplanan aylık inek sütü miktarı (ton) şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 806.748 792.381 878.593 873.641 894.990 887.275 779.077 893.697 889.725 906.504 836.987 789.288 858.299 858.870 891.709 874.079 793.384 911.760 879.602 944.714 915.522 901.485 982.322 961.156 1.014.789



