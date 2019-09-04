28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6729
  • 6,2616
  • 281.975
  • 99996.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı

İngiltere’de hizmet sektörünün ağustos ayında cılız büyüme göstermesi ülkede resesyon endişelerini artırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 50,6 seviyesine geriledi.
 
Bir önceki ayda ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,4 olarak gerçekleşmişti.
 
PMI verilerinde 50 ve üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.
 
Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektöründeki aktivite, Brexit sürecine ilişkin endişelerdeki artış nedeniyle işletmelerin ve tüketicilerin harcamalarını ağustos ayında azaltmaları sonucunda neredeyse durakladı. Bu yıl, şu ana kadar İngiltere’de hizmet sektörü 2008 yılından bu yana en kötü performansını sergilemiş durumda. Ulaşımda, finansal hizmetlerde, otellerde, restoranlarda, işletmelerde endişe verici zayıflıklar görüyoruz.” yorumunu yaptı.
 
Williamson, “Anlamlı bir büyümenin olmadığı bu ortamda İngiltere’nin resesyona girme ihtimali artmış durumda.” dedi.
 
Ağustos ayında imalat ve inşaat sektörlerinde daralma yaşanmasının ardından, ekonominin yaklaşık yüzde 80’ini temsil eden hizmet sektöründe son derece zayıf gelen büyümenin sonucunda, ülkenin bir resesyona girebileceği konusundaki endişeler arttı.
 
İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 seviyesinde daralmıştı.

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Galatasaray'da 6 futbolcu Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da 6 futbolcu Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

İBB'de zam yağmuru sürüyor: Fiyatlar yüzde 20 artırıldı

İBB'de zam yağmuru sürüyor: Fiyatlar yüzde 20 artırıldı

Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Bahçende altın var dediler! Kazı sonucu bakın ne çıktı?

Bahçende altın var dediler! Kazı sonucu bakın ne çıktı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA