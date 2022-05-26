İngiliz şirket: İstanbul büyüme merkezimiz olacak

Türkiye'de faaliyete başlayan İngiliz sigorta ve reasürans brokerliği şirketi BMS Group, şirkenin global CEO'su Nick Cook, BMS Group Uluslararası Başkanı Peregrine Towneley, BMS Group Türkiye CEO'su Kerim Gürkan ve BMS Group Türkiye yöneticilerinin katılımıyla Türkiye pazarına yönelik hedeflerini açıklandığı basın toplantısı düzenledi.

Cook, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, BMS Group'un dünyanın en büyük 7'nci brokeri olduğunu hatırlatarak, tüm dünyada yürüttükleri faaliyetlerle 4 milyar dolar yıllık prim üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Küresel olarak 27 lokasyonda 700 çalışanla faaliyet gösterdiklerini dile getiren Cook, İstanbul operasyonumuz dışında yakın zamanda Brezilya, Meksika ve Güney Kore operasyonlarını da başlattıklarını vurguladı.

Cook, "Türkiye'de geçen yılın eylül ayında faaliyete geçtik. Buraya gelmemizin sebebi olarak Türkiye'ye ve Türk ekonomisine olan güvenimizi söyleyebilirim. Bu nedenle organik ve inorganik fırsatlarla Türkiye'de büyümemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ VE FIRSATLARINA İNANIYORUZ"



Türkiye sigorta pazarının güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Cook, Türkiye pazarına ve ekonomisine güvendiklerini, Türkiye'de büyüyeceklerini ve İstanbul'un büyüme merkezleri olacağını aktardı ve " Yaptığımız analizlerde Türk sigorta sektörünün tüm bölgesel ve küresel olumsuzluklara karşı sağlam duran bir sektör olduğunu gözlemledik." dedi

BMS Group Uluslararası Başkanı Peregrine Towneley de Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde büyümeye, güven duydukları ve inandıkları Türkiye'den başladıklarını söylerken "İstanbul'un anahtar şehir olması ve jeopolitik konumu bizi oldukça heyecanlandırdı. Bölgesel değil, uluslararası broker olma iştahımızı Türkiye ile pekiştirdik." yorumunu yaptı.



- "MÜŞTERİLERE EN DOĞRU TEMİNATLARI EN UYGUN MALİYETLERLE SUNMAK İÇİN FAALİYETLERİMİZİ YÜRÜTÜYORUZ"



BMS Türkiye CEO'su Kerim Gürkan ise kompleks risklere teknoloji tabanlı inovatif çözümler sunmak için faaliyete başladıklarını belirterek, müşterilerinin önce risklerini anlamalarını daha sonra bu risklerin sigorta piyasasına transfer edilmesi için onlara en doğru ve en uygun çözümleri sunduklarını söyledi.

Gürkan, Türkiye'deki kurumların risklerini, kurumlarla birlikte doğru olarak tanımlamanın önemli olduğuna işaret ederek, "Bu risklerin yerel ve küresel sigorta piyasalarına aktarılması konusunda uzman bir ekip olarak faaliyete başladık." dedi.

Müşterilere en doğru teminatları en uygun maliyetlerle sunmak için faaliyetlerini yürüttüklerini aktaran Gürkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Türkiye'deki sigorta şirketleri olmak üzere dünyanın her yerindeki sigorta ve reasürans şirketleri ile yakından çalışarak müşterilerimizin risklerini teminat altına alıyoruz.



Ayrıca geliştirdiğimiz dijital poliçe yönetim platformumuzla müşterilerimizin sigorta poliçelerini ve hasar süreçlerini çok daha verimli yönetmelerini ve sigorta ile ilgili alacakları kararları daha ta merkezli almalarını sağlamayı planlıyoruz."

