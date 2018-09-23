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İngiliz Sky grubu için hisse başına 17,28 sterlin teklif veren Comcast, grubu satın almaya hak kazandı

İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunun satışı için düzenlenen ihaleyi, dünyanın en büyük kablolu TV şirketi Comcast kazandı.

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Avrupa'nın en büyük TV kuruluşlarından biri olan ve 23 milyon abonesi bulunan Sky grubunun satışı için İngiltere Birleşme ve Satın Alma Paneli tarafından ihale düzenlendi.

Panelden yapılan açıklamada, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'un sahibi olduğu "21st Century Fox" adlı şirketin, Sky grubu için hisse başına 15,67 sterlin teklif verdiği belirtildi.

Açıklamada, Sky grubu için hisse başına 17,28 sterlin teklif veren Amerikalı TV şirketi Comcast'in ise bu teklifle Sky grubunu satın almaya hak kazanmış olduğu kaydedildi.

Comcast'in teklifi Sky grubunun piyasa değerini yaklaşık 30 milyar sterlin (39 milyar dolar) olarak belirlerken, satın almanın tamamlanması için Comcast'in teklifinin Sky grubunun hissedarları tarafından 11 Ekim'e kadar onaylanması gerekiyor.

Sky grubunu almak için 21st Century Fox aralık ayında hisse başına 10,75 sterlin teklif sunmuş, Comcast ise nisan ayında 12,50 sterlin teklif etmişti.

Temmuz ayında ise Sky grubunun hisseleri için 21st Century Fox teklifini 14 sterline, aynı gün Comcast de teklifini 14,75 sterline yükseltmişti.

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