Brexit sürecindeki İngiltere’de turizmde ibre Türkiye’ye döndü

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Brexit kararının ardından İngiliz turistlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiğini yazdı. Thomas Cook'a dayandırılan haberde, Türkiye ve Afrika'ya seyahat randevularının iki kat arttığı belirtildi. Turizmciler, 2019'da yüzde 15'lik fiyat artışına rağmen ülkeden gelen turist sayısının yüzde 20 oranında artacağını belirterek, "2019'da İngiliz turist sayısında yeni bir rekor kırılabilir" diyor.

TALEP ÇOK YOĞUN

Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Tonbul, İngiliz turistlerin yoğun talep gösterdiğini belirterek, "İngilizler Brexit sonrasında euro-pound paritesinde bir değişiklik bekliyor. Poundda bir düşüş öngörülüyor. Ayrıca İngilizler Avrupa vizelerinde sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyor. Bu da onları alternatif pazarlara yönlendiriyor. İlk sırada ise Türkiye geliyor" dedi.