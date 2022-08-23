İngilizler Türkiye'yi seçti

Türkiye, turizmde yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 7 aylık verilere göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Almanya lider olurken Rusya ikinci, İngiltere üçüncü sırada yer aldı. 7 aylık rakamlar, bu yıl için belirlenen 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir hedefine bir adım daha yaklaşıldığını ortaya koydu.

2019'A GÖRE % 26.7 ARTIŞ

Temmuz ayı verilerinde en dikkat çeken ülke ise İngiltere oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre İngiltere'den gelen turist sayısı 21 kattan fazla artarak 1 milyon 810 bini aştı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl İngiltere kovid-19 nedeniyle eylül ayına kadar Türkiye'ye uçuş izni vermemiş, İngiliz turist sayısı 85 bine kadar gerilemişti. 21 katlık artışta 2021'deki gerileme etkili oldu. Buna karşılık turizmde zirveye ulaşılan 2019 yılı baz alındığında İngiliz pazarındaki artış yeni bir rekorun göstergesi... Öyle ki İngiltere'den 2019'un 7 aylık döneminde 1.4 milyon turist ağırlayan Türkiye, bu yıl bu sayının yüzde 26.7 üzerine çıkmayı başardı.

HİZMET KALİTESİ CEZBETTİ

İngiltere'den Türkiye'ye yönelik artan talepte üç ana etken var. Sabah'ın haberine göre, Birincisi geçen yıldan ertelenen rezervasyonlar. İkincisi İspanya'dan Türkiye'ye kayan talep. Pandeminin sonrası personel sorunu yaşayan İspanya'da fiyatlar artarken hizmet kalitesi düştü. Bu durum İngiliz turistin talebini Türkiye ve Yunanistan gibi alternatif pazarlara yöneltti. Üçüncü etken ise Türkiye ile İngiltere iyi giden siyasi ilişkileri. En büyük etken ise Türkiye'de aldığı hizmet kalitesinden memnun olan İngiliz turist...

DOLULUK ORTALAMASI % 71

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul otellerinin temmuzda yüzde 80 doluluğa ulaştığını belirterek, "Bu oran 2019'un temmuz ayında yüzde 82 olmuştu. 2019 ile başa baş düzeye geldik. Türkiye genelinde ortalama doluluklar ise yüzde 71" dedi. İstanbul'a Ortadoğu kökenli turistlerin ilgisinin yüksek olduğunu anlatan Eresin, "Diğer bölgelerden de bir hareket başladı. Rusya, İran, İngiltere, Balkanlar, Azerbaycan gibi pazarlar da dikkat çekici" diye konuştu.

AĞUSTOSTA YENİ REKOR KIRILACAK

İngiliz turist talebinin ağustos ayında da devam ettiğine dikkat çeken turizmciler, bu ay yeni bir rekora imza atılacağını söyledi. GETOB Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, Ege Bölgesi'nin İngiliz turistlerin gözdesi olduğunu belirterek, "Ağustosta da talep çok güçlü gidiyor. Uçaklar dolu. Şu an Dalaman, Marmaris ve Fethiye bölgesindeki otellerin doluluklarının yüzde 60'ını İngiliz turistler sağlıyor" dedi. Avrupa havalimanlarında yaşanan kaosu hatırlatan Batum, "Bu durum İngiltere'de yüzde 10 kayıp yaşattı" diye konuştu.