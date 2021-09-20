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Ekonomi

İngiltere, uluslararası seyahat kurallarını esnetti

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarırken uluslararası seyahat kurallarını esnetti.

Reuters20 Eylül 2021 Pazartesi 07:47 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:47
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İngiltere, Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkeleri kırmızı listeden çıkarırken turizmi desteklemek için uluslararası seyahat kurallarını esnetti.

İngiltere, bu hafta devreye girecek yeni uygulama kapsamında seyahat edilebilecek ülkeri kırmızı, sarı ve yeşil yerine düşük ve yüksek riskli ülkeler şeklinde sınıflandıracak.

İngiltere bu kapsamda 22 Eylül'de Türkiye, Pakistan, Maldivler'i de içeren sekiz ülkeyi yüksek riskli kırmızı gruptan çıkaracak. Bu ülkelerden gelen yolcuların otelde karantinaya alınmaları zorunlu olmayacak.

İngiltere aynı zamanda düşük riskli ülkelerden gelen tamamen aşılanmış yolcuların oldukça pahalı olan COVID-19 PCR testini yapma zorunluluğunu da kaldırdı. Düşük riskli ülkelerden gelen tamamen aşılanmış yolcuların 4 Ekim'den itibaren PCR testi yerine daha ucuz olan hızlı sonuç veren testi yaptırmalarına izin verilecek.

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