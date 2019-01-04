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İngiltere’de konut fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti

İngiltere’de konut fiyatları geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

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Nationwide’dan yapılan açıklamada konut fiyatlarının geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydettiği bildirildi.

Açıklamada geçen yılın aralık ayında konut fiyatlarındaki artış seviyesinin 2013 yılının şubat ayından bu yana görülen en düşük artış seviyesi olduğu vurgulandı.

Geçen yılın kasım ayında ülkede konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artış kaydetmişti.

Nationwide verilerine göre Londra’da geçen yılın aralık ayında yıllık bazda konut fiyatları ise yüzde 0,8 düşüş gösterirken, başkentte ortalama bir konutun fiyatı 466 bin 988 sterline gerilemiş oldu.

İngiltere genelinde ise aralık ayında ortalama bir konutun fiyatı 214 bin sterlin seviyesinden 212 bin 281 sterline geriledi. Açıklamada 2019 yılında İngiltere’de konut fiyatlarının kademeli olarak artmasının beklendiği, fakat bunun ılımlı ekonomik büyümeye bağlı olduğu kaydedildi.

Verilere ilişkin olarak değerlendirmelerine yer verilen Nationonwide Başekonomisti Robert Gardner, konut fiyatlarının son dönemde dikkate değer şekilde hız kestiğini, bunun da geçen yılın kasım ayında görülen tüketici fiyatlarındaki azalışın bir yansıması olduğunu kaydetti.

Gardner, “Ekonomik görümüm olağanüstü şekilde belirsiz. Yakın vadede konut sektöründeki görünüm bu belirsizliğin ne kadar kısa sürede ortadan kalkacağına bağlı olacak. Genel olarak konut fiyatları önümüzdeki dönemde ekonominin tamamındaki performansa bağlı. ”ifadelerini kullandı.

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