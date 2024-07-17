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Ekonomi

İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yayımlanan verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti
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Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 oldu ve mayıs ayına göre değişiklik göstermedi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon mayısta da bu seviyedeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu da haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 oldu.

ENFLASYON HAZİRANDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEDİ

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun haziranda değişiklik göstermediğini belirterek, "Otel fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, ikinci el araç fiyatları geriledi. Kıyafet fiyatları da indirimlerin etkisiyle düştü ve fiyat yükselişleri dengelendi. Ham madde ve ürün fiyatlarında da haziranda azalma gördük" dedi.

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