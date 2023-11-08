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Ekonomi

İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, 'Harika bir stratejik ortak olan Türkiye ile ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda yüzde 30'dan fazla büyüme kaydetti.' ifadelerini kullandı.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 15:12 - Güncelleme:
İngiltere'den Türkiye açıklaması
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İngiltere ve Türkiye arasında yenilenecek serbest ticaret anlaşması (STA) için İngiliz kamuoyunun görüşünün alınacağı hatırlatılarak, kamuoyu, iş dünyası, sivil toplum ve diğer ilgili paydaşların görüş bildirmesi için çağrı yapıldığı anımsatıldı.

Verilen bilgiye göre, iki ülke arasında yenilenecek STA ile ilgili kamuoyunun görüşünün alınacağına dair yapılan açıklamadan bir süre sonra Vodafone Grubu'nun Newbury'deki merkezini ziyaret eden İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nigel Huddleston, ticaret anlaşmalarının nihai amacının işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemek olduğunu belirterek, "Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor. Harika bir stratejik ortak olan Türkiye ile ticari ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. İşbirliğimiz, sadece geçtiğimiz bir yılda yüzde 30'dan fazla büyüdü. Serbest ticaret anlaşmamızı geliştirmeye başlamanın, büyüme fırsatlarının önünü açmanın ve İngiliz işletmelerinin yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip bu pazara daha iyi erişmesini sağlamanın büyük heyecanını yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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