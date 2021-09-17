İngiltere'den Türkiye kararı

Reuters 17 Eylül 2021 Cuma 08:14 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 08:14

İngiltere hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkeyi koronavirüs tecrit önlemleri kapsamında başlatılan ve seyahati zorlaştıran kırmızı listeden çıkarmaya hazırlanıyor.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, bu ülkelerden gelen yolcular yapılacak değişiklikten sonra karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Habere göre konuyla ilgili bakanlıklar bugün yapacakları açıklamayla kırmızı-sarı-yeşil listeden oluşan uluslararası seyahat kısıtlama düzenlemesini basitleştirecek. Yeni düzende ülkeler ya kırmızı ya da yeşil listede yer alacak.

Habere göre İngiltere'ye dönüşte karantina zorunluluğu bulunan ülkelerin yer aldığı kırmızı listedeki ülke sayısı da yarıya düşürülecek. Böylece iki doz aşı olmuş yolcular çoğu ülkeye rahatça gidip gelebilecekler.

The Times tam aşılı olan yolcuların İngiltere'ye döndüklerinde PCR testi olması ve seyahatten en fazla 72 saat önce test yaptırılması zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

İNGİLTERE'DE "TÜRKİYE" ÇAĞRISI

İngiltere'de hükümetin seyahat edilecek ülkelerdeki koronavirüs tehlikesini derecelendirdiği "trafik ışığı" sistemi alay konusu olmuş, uzayan seyahat kısıtlamalarına tepki artarken, Türkiye'nin kırmızı listeden çıkartma çağrısı yapılmıştı.