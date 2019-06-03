Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "İnşaallah Haziran’da, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.