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İnternet kotası için ekstra ücret ödenmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı BakanıTurhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası’nın (AKN) tamamen kaldırılacağını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası’nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, “AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” dedi. Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını vurguladı. Turhan, AKN’nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi.

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