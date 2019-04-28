İnternetle tanışan kadınlar işi büyüttü: Japonya'ya gelinlik ABD'ye salça sattılar

Türk Telekom’un Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘İnternetle Hayat Kolay’ kadınları ihracatçı yaptı. İnternetle Hayat Kolay projesi ile 2014 yılından bu yana kalkınmada öncelikli illerdeki kadınlar başta olmak üzere henüz internetle tanışmamış veya yeterince tanımayan 50 bin kişiye internet okuryazarlığı eğitimleri verildi. Eğitimler sırasında birçok başarılı kadın internet sayesinde iş dünyasına katıldı

70’İNDE ÖĞRENDİ

Proje kapsamında verilen destek ve eğitimlerin sonrasında e-ticaret ile tanışarak işlerini büyüten ve hatta dünyaya açılan başarılı kadınlardan bir tanesi olan Semihe Şengül, 70 yaşında iş dünyasına atıldı. İnternetle tanıştıktan sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satmaya başlayan Şengül kısa süre içinde ürünlerini birçok şehre ve Amerika’ya kadar pek çok ülkeye sattı. Şanlıurfa’da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer ise internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeye sattı.

HELAL SERTİFİKALI ÜRÜN

Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Cengizer’in ürettiği kozmetik ürünler TSE’den ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesi alarak büyük bir başarıya imza attı. 6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkanı yarattı. Sarı bugün, toplam 25 kadın çalışanıyla hem geniş kitlelere ulaşarak siparişlerini artırmış, e-devlet ve internet bankacılığı gibi uygulamalarla da işlerini düzenleyerek kolaylaştırmış durumda.

KÖYDEN SABUN İHRACI

Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Köyündeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gideren Önder, vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getirildiğini de belirtti. Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öncesinde siparişlerin takibinde sıkıntılar yaşayan Suer, aldığı eğitimler sayesinde artık işini kolaylıkla takip edebiliyor.

Türkiye’de internet kullanımı % 72’ye çıktı

‘İnternetle Hayat Kolay’ etkinliğinde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2014’ten bu yana Türkiye’de internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldiğini söyledi. Doany, kadınların internet kullanım oranlarının yüzde 38’den yüzde 65’e, bilgisayar kullanımı oranlarının ise yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıktığını belirtti. Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom’un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkati çeken Doany “Projenin 5 yıllık süresi boyunca Türkiye’nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesi yeni döneminde de kadınlara desteğini sürdürecek” dedi.

50 bin katılımcı interneti öğrendi