İnternetten kartlı harcama yüzde 50 arttı

Geçen yılın kasım ayı ile karşılaştırıldığında internetten ödeme tutarındaki artış oranı yüzde 47 oldu. İnternetten ödeme, toplam kartlı ödemelerdeki büyümenin oldukça üzerinde gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödemeler payı geçen yılın kayım ayında yüzde 15 iken, bu yılın kasım ayında rekora ulaşarak yüzde 18’in üzerinde çıktı. Kasım ayında yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 350 milyon TL ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 artışla sağlık ürünleri ile kozmetik, internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör oldu. Kartla 1.21 milyar TL ve yüzde 113 artışla giyim ve aksesuar satın aldık.