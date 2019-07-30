İpek Yolu demir ağ ile Körfez’de denize indi
İzmit Körfezi’ndeki DP World Limanı 1 kilometrelik demir yolu ile Kars-Tiflis-Bakü hattı üzerinden Hazar Denizi’ne, oradan da Çin’e bağlandı. Ulaştırma Bakanı Turhan “Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk” dedi.
İzmit Körfezi’nde 2015’den beri faaliyet gösteren DP World Yarımca Limanı’nın, 1 kilometrelik demiryolu bağlantısı tamamlandı. Liman, hayata geçirilen proje sayesinde Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet vermenin yanı sıra, Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu ile Hazar Denizi’ne, oradan da Çin’e bağlanmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dünya Yatırım Ajansları Birliği Başkanı Arda Ermut da katıldı. DP World Yarımca Limanı demiryolu bağlantısının, ulaştırma alanında özel sektörün hayata geçirdiği önemli projelerden biri olduğunu belirten Turhan “Özel sektörümüz taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik” dedi.
LONDRA’DAN PEKİN’E
Turhan, şunları söyledi? “DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu.”
KRİTİK ÖNEME SAHİP
Yatırımın önemine dikkat çeken Ermut ise, “DP Word yatırımı bizim çok değer verdiğimiz, sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz bir proje. Ülkemizin ekonomisine 2006 yılında kazandırdığımız limanının 1 kilometrelik hatla demir yoluna bağlanmasını kutlamak için buradayız. ‘Tek kuşak Tek Yol’ projesi adı altında Çin’in başlattığı ve desteklediği Yarımca’yı Çin hattına bağlayacak olan bir projeye de katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.
Toplam yatırım 600 milyon doları bulacak
DP World Yarımca CEO’su Kris Adams açılış konuşmasında, Türkiye’nin 80 milyonluk genç nüfusu, güçlü bir yerel altyapı yatırımı ortamı, yüksek büyüme oranları ile hızla gelişen bir ülke olarak küresel ağ içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Hayata geçirilen proje ile Türkiye’de lojistik alanında önemli bir yatırıma imza attıklarını kaydeden Adams, “550 milyon doların üzerinde maliyet ile kurulan DP World Yarımca’ya önümüzdeki altı ayda yapacağımız 50 milyon dolarlık yatırımla toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Türkiye’nin ithalatını ve ihracatını taşımaya talibiz. Uzun vadede ekonominin büyümesine yardımcı olmak için buradayız. Liman operasyonlarımız ve insan kaynağımıza yatırım yapıyor, müşteri ve tedarikçilerimize global tecrübe ve bilgimizden de destek alarak, zaman ve maliyet konularında etkin çözümler sunuyoruz” dedi.
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