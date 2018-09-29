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Irak günlük doğal gaz üretimini 50 milyon metreküp artırdı

Irak, güneydeki Zikar vilayetinde yer alan kuyuları devreye sokarak günlük doğal gaz üretimini 50 milyon metreküp artırdı.

  • AA
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Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, Zikar'ın Nasıriye kentinde ham petrol çıkarılan kuyulardan eş zamanlı günlük 50 milyon metreküp doğal gaz üretimine geçildiğini ifade etti.

Luaybi, Nasıriye'deki kuyulardan çıkarılan doğal gaz miktarının artırılması için altyapı çalışmaların devam ettiğini ve günlük üretim hedefinin 200 milyon metreküp olduğunu aktardı.

Irak Petrol Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke genelinde bu yıl başlanan doğal gaz üretimi şu an günlük 700 milyon metreküp civarında.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, 147 milyar varil petrol rezervine sahip Irak'ta 3 trilyon 744 milyar metreküp de doğal gaz rezervi bulunuyor.

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