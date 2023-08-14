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Ekonomi

Irak her yıl yaklaşık 400 bin dönüm tarım arazisini kaybediyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Irak'ın iklim değişikliği nedeniyle yılda yaklaşık 400 bin dönüm tarım arazisini kaybettiğini açıkladı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Irak her yıl yaklaşık 400 bin dönüm tarım arazisini kaybediyor
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UNDP'nin Irak'taki Temsilcisi Auke Lootsma, Irak'ın yerli gazetelerinden Es-Sabah'a yaptığı açıklamada, ülkedeki sıcaklığın, küresel rekor sıcaklık artışından 2 ila 7 kat daha hızlı artması nedeniyle iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkeler arasında beşinci sırada yer aldığını söyledi.

Irak'ın iklim değişikliği nedeniyle yılda yaklaşık 400 bin dönüm tarım arazisini kaybettiğini belirten Lootsmai, bataklıkların kuruması, arazi bozulması ve çölleşme gibi iklim değişikliklerinin Irak'ı Orta Doğu'da kum ve toz fırtınalarından en çok etkilenen ülkelerden biri haline getirdiğini kaydetti.

Irak'ta 2020-2021 dönemindeki yağışlı mevsimin 40 yılın en kurak ikinci mevsimi olduğunu ifade eden BM Temsilcisi, Irak hükümetinin uluslararası toplumla işbirliği içinde iklim değişikliğiyle mücadele etme, zorluklarıyla yüzleşme ve etkileriyle başa çıkma kapasitesini geliştirmek için sarf ettiği çabalara dikkati çekti.

Iraklı uzmanlar da ülkenin iklim sorunundan en fazla etkilenen devletler arasında olduğunu, son 20 yılda yüzde 4 çölleştiğini belirtiyor.

  • Irak
  • iklim değişikliği
  • tarım arazisi

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