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Ekonomi

Irak sınırının Türkiye tarafında heyecanlandıran petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırının Türkiye tarafındaki petrol arama sahası kurması bölgede heyecana neden oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ, petrol sondaj çalışması için 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kurdu.

DHA2 Haziran 2024 Pazar 14:28 - Güncelleme:
Irak sınırının Türkiye tarafında heyecanlandıran petrol hamlesi
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Hakkari'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te, 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu.

IRAK SINIRININ TÜRKİYE TARAFINDA 2 PETROL ARAMA SAHASI KURULDU

Kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 'Derecik-1' ve 'Anadağ-1' adında 2 petrol arama sahası kuruldu.

Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürüyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.

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