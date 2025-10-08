İSTANBUL 18°C / 13°C
Ekonomi

Irak Ulaştırma Bakanı: Kalkınma Yolu Projesi bölgesel ekonomik bir koridor olacak

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis es-Sadavi, Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel ve uluslararası entegre bir ekonomi koridoru oluşturacağını söyledi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:33
Irak Ulaştırma Bakanı: Kalkınma Yolu Projesi bölgesel ekonomik bir koridor olacak
Sadavi, Basra'da "Fav Limanı, Irak'ın Yatırım Kapısı" adlı Irak İş Zirvesi'nde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Fav Limanı projesinin, Kalkınma Yolu'nun atar damarı olduğunu ifade eden Sadavi, "Büyük Fav Limanı, ümmetin iradesi ve halkın projesidir. Bu kapsamda daha önce rastlanmayan ve petrol dışı gelirler elde edeceğiz. " dedi.

- "EKONOMİK ÇIKARLARIN BİRLEŞTİĞİ BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ENTEGRE BİR EKONOMİ"

Sadavi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'taki ekonominin çehresini yeniden çizeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi demir yolu ve kara yolu olmak üzere entegre bir ulaşım sistemidir. Kalkınma Yolu Projesi ayrıca bölgesel ekonomik bir koridor olacak, ekonomik çıkarların birleştiği bölgesel ve uluslararası entegre bir ekonomi oluşturacak."

Irak Limanlar Şirketi Müdürü Ferhan Fartusi de Büyük Fav Limanı projesinde 2 kısmının tamamlandığını, iki ayrı projenin yapımında da yüzde 95 aşamasına gelindiğini ifade ederek, Batık Tünel yapımında da yüzde 75 oranına ulaştıklarını söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Fartusi, bu kapsamda Fav Limanı'nın Körfez ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağını belirterek, "Kalkınma Yolu, doğudan batıya en büyük ikmal hattı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

