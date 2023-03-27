Irak'ın Ankara Büyükelçisi: Kalkınmaya Yolu Projesi iki ülkenin ticaretini canlandıracak

Lecmavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin 21 Mart'ta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

"Başbakan'ın ziyareti, Irak ile Türkiye arasında stratejik anlaşmaların önünü açtı." diyen Lecmavi, ziyaretin iki komşu ülkenin "çabalarına katkı sunacağını ve iki dost halkın beklentilerini daha üst seviyede karşılayacağını" dile getirdi.

Lecmavi, Sudani'nin Ankara'da ele aldığı konulara ilişkin, "Ziyaret, su ve güvenlik dosyaları da dahil olmak üzere iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklarla yüzleşmeye odaklandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan ve Basra'dan Türkiye'ye kara ve demir yolu ulaştırma koridoru kurulması hedeflenen projeyi öven Büyükelçi Lecmavi, "Kalkınma Yolu Projesi, iki ülkenin ticaretini canlandıracak ve ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacak." dedi.

- "KALKINMA YOLU PROJESİ"



Türkiye'ye 21 Mart'ta resmi ziyarette bulunan Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalkınma Yolu Projesi'ne dair ifadelerine atıfta bulunarak, "Kalkınma Yolu Projesi, eski adıyla Kuru Kanal projesi, sadece iki ülkeyi ilgilendiren değil, aynı zamanda bütün ülkeleri enerji ve mal sevkiyatı bağlamında ilgilendiren önemli bir projedir. İnşallah yakın zamanda, gelecek sene içerisinde arzuladığımız, Irak'ın aynı zamanda doğal gaz bağlamında da ihracat yapan bir ülke olması. Bugün Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile bunu deklare ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.