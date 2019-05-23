Asya piyasaları ABD Hazine Bakanı Mnuchin´in açıklamalarıyla düştü Asya hisse senedi piyasaları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in, Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde Çin´in geri adım attığını ve bir daha ne zaman bir Çin ziyareti yapacağının belli olmadığını söylemesi üzerine düştü.