Asya piyasaları ABD Hazine Bakanı Mnuchin´in açıklamalarıyla düştü
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin´in, Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde Çin´in geri adım attığını ve bir daha ne zaman bir Çin ziyareti yapacağının belli olmadığını söylemesi üzerine düştü.
- DHA
Mnuchin ayrıca, Çin´in Kuşak ve Yol projesinin yeterli şeffaflıkta olmadığı takdirde, ABD´nin, IMF´nin Çin´i fonlamasını engelleyeceğini belirtti.
Hazine Bakanı son olarak, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi jinping´in Temmuz ayı sonunda görüşeceklerini açıkladı.
ABD´nin Huawei firmasının kara listeye eklemesi ardından Panasonic firma ile işbirliğini durdurduğunu açıkladı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Shenzen Composite yüzde 2.31,
- Hang Seng yüzde 1.56,
- Nikkei yüzde 0.75,
- Kospi Composite yüzde 0.2 ve
- S&P yüzde 0.29 düşerken,
- Shanghai Composite yüzde 1.05 yükseldi.
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