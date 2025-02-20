Büyükelçi İnan, Erbil'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil ve Musul'daki kapsamlı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İki gün Erbil'de, iki gün de Musul'da bulunduklarını belirten İnan, Erbil ziyaretinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile beraber Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı, Başbakanı ve diğer yetkililerle temaslar gerçekleştirdiklerini aktardı.

İnan, Su Çerçeve Anlaşması kapsamında finans mekanizmasını Bağdat'ta ele aldıklarını hatırlatarak, bu konuyu Erbil'de de görüştüklerini söyledi.

Erbil'deki temaslarına ilişkin konuşan İnan, "Irak-Türkiye petrol boru hattı bir süredir kapalı ve yeniden açılması için Irak'ta yasal mevzuata ilişkin bazı gelişmeler yaşandı. Bunları Erbil'deki yetkililerle kapsamlı şekilde ele aldık. Aslında bunları Bağdat'ta da görüşmüştük. Dolayısıyla bunların yanı sıra bölgesel gelişmeleri de Erbil'de ele alma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

"MUSUL'DA BAŞKONSOLOSLUĞU OLAN TEK ÜLKEYİZ"

"Musul'da biz açıkçası orada başkonsolosluğu olan tek ülkeyiz. Dolayısıyla orada aktif bir çalışma içerisindeyiz." diyen İnan, burayı ziyaretlerinde de Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile görüştüklerini ve Türkmen soydaşların olduğu Telafer'e gittiklerini vurguladı.

İnan, Musul'daki temaslarına ilişkin şöyle konuştu:

"Telafer'de bugün Hıdırellez etkinliği vardı. Orada bütün yerel makamlarla beraber sağ olsunlar bizi de davet ettiler, görüşlerimizi bildirdik. Türkmen kardeşlerimizle birlik içinde Hıdırellez'i kutladık.

Akabinde İyaziye'ye geçtik. Orası da bir Türkmen bölgesidir. Son derece sıkıntılı alt yapısı olan bir bölgedir. TİKA'nın burada yeniden hayat verdiği bir çocuk parkı var, o çocuk parkının açılışını yaptık. Kaymakam Bey ile görüştük. Telafer bildiğiniz gibi nüfusu tamamı Türkmen olan bir ilçedir. Orada ileri gelenlerle istişarelerde bulunduk."

"SOSYOLOJİK VE BEŞERİ İLİŞKİLERİMİZİN KUVVETLİ OLDUĞU BÖLGELERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İnan, Musul'da ağaç dikme töreni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Irak'ın diğer bölgelerine olduğu gibi Musul'a da fide desteği yaptıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Musul'a 250 bin ağacın gelmesinin öngörüldüğünü belirten İnan, bunun bir bölümünün sembolik olarak dikimini gerçekleştirdiklerini ve bu konuda da bir iş birliği alanı olduğunu söyledi.

İnan, heyetlerin Musul'a gelmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, gelecek hafta tarım alanında Musul'a destek vermek amacıyla Türkiye'den bazı iş insanları ve yetkililerin gelmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan ayrıca, "Bu komşu bölgelerimize, yakın ilişki içinde olduğumuz, sosyolojik ve beşeri ilişkilerimizin kuvvetli olduğu bu bölgelere destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.